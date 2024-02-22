Финансист объяснил ослабление рубля длинными выходными и санкциями

Он напомнил, что подробности новых санкций США и Евросоюза станут известны 23-24 февраля. Некоторые инвесторы для подстраховки решили нарастить покупки иностранной валюты на бирже, объяснил эксперт.

Бахтин полагает, что уже в понедельник-вторник доллар ослабнет до 91 рубля. Поддержку российской валюте оказывает налоговый период и высокие ставки ЦБ, сказал аналитик в беседе с «Газетой.Ru».

В четверг в ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 93 рубля впервые с 9 февраля, передает «Радиоточка НСН».

