Финансист объяснил ослабление рубля длинными выходными и санкциями

Ослабление российской валюты до 93 за доллар вызвано грядущими санкциями и длинными праздничными выходными, заявил инвестиционный стратег «БКС Мир Инвестиций» Александр Бахтин.

Курс евро впервые с 9 января поднялся до 100 рублей

Он напомнил, что подробности новых санкций США и Евросоюза станут известны 23-24 февраля. Некоторые инвесторы для подстраховки решили нарастить покупки иностранной валюты на бирже, объяснил эксперт.

Бахтин полагает, что уже в понедельник-вторник доллар ослабнет до 91 рубля. Поддержку российской валюте оказывает налоговый период и высокие ставки ЦБ, сказал аналитик в беседе с «Газетой.Ru».

В четверг в ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 93 рубля впервые с 9 февраля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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