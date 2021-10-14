Нуланд назвала переговоры с Козаком и Ушаковым «продуктивными и полезными»

«Очень продуктивные», — сказала она, выходя из здания администрации президента. «Очень полезные», — сказала она позднее.

Как сообщил Козак, «состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины». Во время переговоров было подтверждено, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения. Также они договорились о продолжении взаимных консультаций.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ходе визита замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москву произошла инвентаризация проблемных вопросов между странами.

