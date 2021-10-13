Захарова: В ходе визита Нуланд произошла инвентаризация проблем с США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ходе визита замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москву произошла инвентаризация проблемных вопросов между странами. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Захаровой, по некоторым вопросам «есть подвижки». Также она отметила, что Нуланд увезла в США список вопросов со стороны РФ для скорейшего разрешения.

Политик прилетела в «Домодедово» в понедельник и находилась в РФ до 13 октября. Ранее сама Нуланд назвала переговоры с представителями МИД РФ конструктивными.



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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:СШАМИД РФМария Захарова
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