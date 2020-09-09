«Ну, сволочи»: Лукашенко объяснил публикацию переговоров о Навальном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обнародовал запись перехваченных переговоров Берлина и Варшавы об Алексее Навальном ради своего российского коллеги Владимира Путина, которого называет другом и который «подставил своё плечо».
Лукашенко в интервью российским телеканалам сказал, что в курсе скептического отношения к этой записи. Он упомянул и телеведущего Владимира Соловьёва, которого этот разговор «не впечатлил».
Белорусский президент подчеркнул, что не стал бы бросаться заявлениями на этот счёт, если бы «тысячу раз» не подумал.
«А потом думаю, ну вы же сволочи, ну что ж вы… Ну ладно, на Россию. Но он мой друг… Путин…», - цитирует Лукашенко РИА Новости.
Президент Белоруссии ранее назвал перехваченные «переговоры» свидетельством того, что заявления из Германии об отравлении Навального – фальсификация. На записи предполагаемый представитель ФРГ заявляет, что подтверждение «отравления» не столь важно, когда «идёт война».
Позже Лукашенко сказал, что опубликован только отрывок разговора, а в неопубликованной части есть, по сравнению с чем остальное – «цветочки», отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 218 / сут.
Умерли
18 135+142 / сут.
Выздоровели
856 тыс.+6 409 / сут.
- Школьники под Костромой пришли за конфетами с могил и сломали 19 памятников
- СМИ: Найден мёртвым заместитель главного судебного пристава Москвы
- Лукашенко рассказал, как «не пустил на порог» Сороса
- Вынесен первый приговор за создание экстремистской ячейки АУЕ
- Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru