«Ну, сволочи»: Лукашенко объяснил публикацию переговоров о Навальном

Лукашенко в интервью российским телеканалам сказал, что в курсе скептического отношения к этой записи. Он упомянул и телеведущего Владимира Соловьёва, которого этот разговор «не впечатлил».

Белорусский президент подчеркнул, что не стал бы бросаться заявлениями на этот счёт, если бы «тысячу раз» не подумал.

«А потом думаю, ну вы же сволочи, ну что ж вы… Ну ладно, на Россию. Но он мой друг… Путин…», - цитирует Лукашенко РИА Новости.

Президент Белоруссии ранее назвал перехваченные «переговоры» свидетельством того, что заявления из Германии об отравлении Навального – фальсификация. На записи предполагаемый представитель ФРГ заявляет, что подтверждение «отравления» не столь важно, когда «идёт война».

Позже Лукашенко сказал, что опубликован только отрывок разговора, а в неопубликованной части есть, по сравнению с чем остальное – «цветочки», отмечает Ura.ru.

