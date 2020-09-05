Соловьев «очень вежливо» высказался о перехваченных Минском переговорах о Навальном
Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на «переговоры Варшавы с Берлином» о состоянии здоровья блогера Алексея Навального, которые Москве передал Минск.
«Скажу очень вежливо, опубликованный вчера Минском перехват телефонного разговора не впечатлил, совсем», - сообщил Соловьев в своем Telegram-канале.
Напомним, белорусская сторона передала ФСБ России перехваченную запись переговоров Германии и Польши по делу с предполагаемым отравлением Алексея Навального.
Ранее директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков заявил в эфире НСН, что Лукашенко должен предоставить России доказательства фальсификации, если они есть.
«Если этот телефонный разговор есть, то он тоже должен быть тщательно исследован. Не является ли он пранком? Он должен быть изучен техническими специалистами», - подчеркнул Егорченков.
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