Соловьев «очень вежливо» высказался о перехваченных Минском переговорах о Навальном

Напомним, белорусская сторона передала ФСБ России перехваченную запись переговоров Германии и Польши по делу с предполагаемым отравлением Алексея Навального.

Ранее директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков заявил в эфире НСН, что Лукашенко должен предоставить России доказательства фальсификации, если они есть.

«Если этот телефонный разговор есть, то он тоже должен быть тщательно исследован. Не является ли он пранком? Он должен быть изучен техническими специалистами», - подчеркнул Егорченков.



