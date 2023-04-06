Новым президентом Черногории избрали Якова Милатовича
Бывший министр экономического развития Черногории Яков Милатович был избран на пост президента страны, сообщает Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики.
Согласно окончательным результатам второго тура выборов, за экс-министра былоо отдано 58,88% голосов, тогда как уходящего президента Мило Джукановича поддержали только 41,12% избирателей.
«Кандидат Яков Милатович избран в качестве президента Черногории с 222 592 голосами, то есть 58,88% от общего количества», - указали в ГИК, добавив, что явка составила 70,7%.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов заявил, что предложит своим соратникам не выдвигать кандидата на президентские выборы-2024 и поддержать действующего главу государства Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru