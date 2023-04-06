Новым президентом Черногории избрали Якова Милатовича

Согласно окончательным результатам второго тура выборов, за экс-министра былоо отдано 58,88% голосов, тогда как уходящего президента Мило Джукановича поддержали только 41,12% избирателей.

«Кандидат Яков Милатович избран в качестве президента Черногории с 222 592 голосами, то есть 58,88% от общего количества», - указали в ГИК, добавив, что явка составила 70,7%.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов заявил, что предложит своим соратникам не выдвигать кандидата на президентские выборы-2024 и поддержать действующего главу государства Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

