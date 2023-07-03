Новым послом Казахстана в России назначили замгенсека СНГ Абаева

«Указом главы государства Абаев ... назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации», — отмечается в указе главы республики.

Прежний посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев был освобожден от должности 16 июня, дипломат возглавил администрацию Восточно-Казахстанской области, напоминает Газета.ру.

Даурен Абаев в марте 2023 года занял пост заместителя генсека СНГ, в 2022-2023 годах он руководил министерством культуры и спорта Казахстана.

Между тем Россия дала предварительное согласие на назначение новым послом Германии в Москве замглавы фракции Свободной демократической партии ФРГ в бундестаге Александра Ламбсдорфа, напоминает телеканал «360».

