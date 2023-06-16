СМИ: Турция назначила нового посла в России

Бильгич в 2011-2014 годах занимал должность генконсула в Санкт-Петербурге, а в 2014-2016 годах - заместителя генерального директора по информации и пресс-секретаря министерства иностранных дел.

С 2016 по 2021 годы был послом в Белграде.

