СМИ: Турция назначила нового посла в России

Турция назначила нового посла страны в России. По информации государственного агентства Anadolu, им стал официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич.

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Бильгич в 2011-2014 годах занимал должность генконсула в Санкт-Петербурге, а в 2014-2016 годах - заместителя генерального директора по информации и пресс-секретаря министерства иностранных дел.

С 2016 по 2021 годы был послом в Белграде.

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ФОТО: РИА Новости/Бурджу Окутан
ТЕГИ:ДипломатыТурция

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