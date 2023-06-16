СМИ: Турция назначила нового посла в России
16 июня 202314:11
Турция назначила нового посла страны в России. По информации государственного агентства Anadolu, им стал официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич.
Бильгич в 2011-2014 годах занимал должность генконсула в Санкт-Петербурге, а в 2014-2016 годах - заместителя генерального директора по информации и пресс-секретаря министерства иностранных дел.
С 2016 по 2021 годы был послом в Белграде.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru