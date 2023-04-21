Новым главой британского Министерства юстиции стал Алекс Чок

Отмечается, что Чок, ранее занимавший пост заместителя главы Минобороны Бена Уоллеса, возглавил британский Минюст после отставки Доминика Рааба.

«Король утвердил назначение члена парламента, королевского адвоката Алекса Чока на пост лорда-канцлера и министра юстиции», - подчеркнули в британском кабмине.

В сообщении говорится, что на пост заместителя премьер-министра, который ранее занимал Рааб, назначен канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден.

Ранее Рааб подал в отставку после проведения расследования обвинений в неподобающем поведении против него, сообщает RT.

