Новым главой британского Министерства юстиции стал Алекс Чок

Новым министром юстиции Великобритании назначен Алекс Чок, сообщает пресс-служба британского правительства.

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Отмечается, что Чок, ранее занимавший пост заместителя главы Минобороны Бена Уоллеса, возглавил британский Минюст после отставки Доминика Рааба.

«Король утвердил назначение члена парламента, королевского адвоката Алекса Чока на пост лорда-канцлера и министра юстиции», - подчеркнули в британском кабмине.

В сообщении говорится, что на пост заместителя премьер-министра, который ранее занимал Рааб, назначен канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден.

Ранее Рааб подал в отставку после проведения расследования обвинений в неподобающем поведении против него, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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