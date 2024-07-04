Новым генсеком ШОС назначили экс-министра обороны Казахстана
Новым генсеком Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) назначили бывшего главу Минобороны Казахстана Нурлана Ермекбаева, сообщило агентство «Казинформ».
Возглавлять ШОС Ермекбаев будет с 2025 по 2027 годы. Устав Секретариата организации предполагает назначение генсека из числа граждан государств-членов на ротационной основе. Продлить полномочия на следующий срок при этом невозможно.
С 2023 года Ермекбаев занимал должность замгенсека ШОС. Оборонное ведомство Казахстана он возглавлял в 2018-2019 годах.
Ранее Белоруссию приняли в состав ШОС на саммите в Астане.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru