Новым генсеком ШОС назначили экс-министра обороны Казахстана

Возглавлять ШОС Ермекбаев будет с 2025 по 2027 годы. Устав Секретариата организации предполагает назначение генсека из числа граждан государств-членов на ротационной основе. Продлить полномочия на следующий срок при этом невозможно.

С 2023 года Ермекбаев занимал должность замгенсека ШОС. Оборонное ведомство Казахстана он возглавлял в 2018-2019 годах.

Ранее Белоруссию приняли в состав ШОС на саммите в Астане.

