Белоруссию приняли в состав ШОС на саммите в Астане

Документы о принятии Белоруссии в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали на саммите объединения. Об этом сообщает ТАСС.

Белоруссия оформит членство в ШОС на саммите в Астане 4 июля

С подписания началась встреча ШОС в Астане, соответствующую инициативу выдвинул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил политик, Минск «за короткий период времени» выполнил все необходимые процедуры на пути к вступлению в ШОС.

Ранее Белоруссия носила в объединении статус партнера по диалогу. Россия приветствовала вступление республики в ШОС, как отмечали в Кремле, членство Минска отвечает интересам обеих сторон, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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