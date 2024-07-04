Белоруссию приняли в состав ШОС на саммите в Астане
Документы о принятии Белоруссии в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали на саммите объединения. Об этом сообщает ТАСС.
С подписания началась встреча ШОС в Астане, соответствующую инициативу выдвинул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Как отметил политик, Минск «за короткий период времени» выполнил все необходимые процедуры на пути к вступлению в ШОС.
Ранее Белоруссия носила в объединении статус партнера по диалогу. Россия приветствовала вступление республики в ШОС, как отмечали в Кремле, членство Минска отвечает интересам обеих сторон, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru