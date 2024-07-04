Иран предложил создать полицию Шанхайской организации сотрудничества
Иран предложил создать полицию Шанхайской организации сотрудничества. Инициатива прописана в Астанинской декларации Совета глав государств – членов ШОС. Документ подписали участники саммита в столице Казахстана.
Текст декларации опубликован на официальном сайте Кремля. Исполняющий обязанности президента Исламской республики Мохаммад Мохбер предложил также создать странам – участницам ШОС общие свободные экономические зоны. Кроме того, он считает необходимым заключить соглашения о преференциальной торговле.
Как пояснил иранский лидер, активизация транзитных коридоров играет ключевую роль в упрощение торговых процессов и в развитии экономики. Это, в свою очередь, способствует политической стабильности государств.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент России Владимир Путин заявил, что в вынесенной на одобрение на саммите ШОС Астанинской декларации констатируется приверженность стран-участниц формированию справедливого многополярного миропорядка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru