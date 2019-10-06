Новый уровень «пикировки» США и России фиксируют в Дипакадемии РФ

МИД России заявил США протест после допроса депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка представителями спецслужб Соединенных Штатов. «Очередной враждебной акцией против России» эти действия названы в заявлении дипведомтсва.

Напомним, Юмашева прилетела в США, чтобы участвовать в форуме «Диалог Форт-Росс». У политика в аэропорту Нью-Йорка забрали документы, допрос с «неясными и неприемлемыми вопросы» проводился около часа в отдельной комнате. Затем сотрудник ФБР предложил Юмашевой неформально побеседовать в кафе.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин также дал официальную оценку действиям спецслужб США, назвав их «циничной провокацией».

Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма убежден, что действия США при задержании депутата Госдумы Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка не укладываются ни в какие рамки. Об этом он заявил в эфире НСН.

«Действия США нельзя объяснить никакими рамками – нарушена даже юрисдикция спецслужб США. Не ФБР должна была работать, а Агентство национальной безопасности. Мало того, что сотрудник ФБР предлагает неформальный разговор нашему депутату, так он еще этим нарушает установленную систему иерархии и соподчиненности спецслужб в США. Пикировка между Россией и США выходит на новый уровень – подключились спецслужбы. Представители США ведут себя, мне кажется, безобразно. При этом Россия в мае этого года американским дипломатам выдала более 200 виз. Таким образом мы показали, что ответственно относимся к своим обязательствам на международном правовом поле», - отметил Юмашев.