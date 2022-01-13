В Кремле оценили возможные санкции против Путина

В Кремле крайне негативно оценивают список возможных санкций США в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, американская сторона оказывает давление на Москву подобными заявлениями во время переговорного процесса.

Он также подчеркнул, что введение санкций против российского президента стало бы запредельной мерой, которую можно сравнить с разрывом отношений двух стран.

Греф заявил о готовности к возможным санкциям со стороны США

Ранее группа сенаторов-демократов, как и предполагалось, внесла в Конгресс США законопроект о новых санкциях против России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Под ограничения в этом случае попадут лично президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, министры иностранных дел и обороны, начальник Генерального штаба, а также Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинСанкцииДмитрий Песков
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