В Кремле оценили возможные санкции против Путина

В Кремле крайне негативно оценивают список возможных санкций США в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, американская сторона оказывает давление на Москву подобными заявлениями во время переговорного процесса.

Он также подчеркнул, что введение санкций против российского президента стало бы запредельной мерой, которую можно сравнить с разрывом отношений двух стран.