Новый президент Южной Кореи попытается наладить отношения с Россией
Для России избрание Ли Чжэ Мёна на должность президента Южной Кореи даст шанс установить дружеские связи, но для южнокорейцев это не станет приоритетной задачей, если будет противоречить интересам США.
Избранный президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён хотел бы налаживать отношения с Россией, Северной Кореей и Китаем, но учитывая напряженную ситуацию в регионе, как и его предшественники, будет сильно зависеть от решений США. Из-за этого южнокорейцы готовы даже пожертвовать национальными интересами в некоторых областях, рассказал НСН профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.
Кандидат от Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён победил на президентских выборах в Южной Корее. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии Республики Корея (ЦИК) после обработки 100% голосов. Ли Чжэ Мён получил 49,42% голосов, а его ближайший соперник от «Гражданской силы» Ким Мун Су – 41%.
«Победа Ли Чжэ Мёна на выборах - это для России хорошая новость, но ее не надо переоценивать. Учитывая ситуацию в регионе, нужно помнить, что для Южной Кореи отношения с Россией не являются приоритетными. С ее точки зрения, Россия, безусловно, является частью клуба величайших держав, высшей лиги мировой политики. Но в этой высшей лиге она находится на одном из последних мест», - сказал Ланьков.
Избранный президент, по словам специалиста по Корее, рассчитывает на улучшение отношений и с Россией, и с Северной Кореей, а также на то, что удастся затормозить продолжающееся уже около десяти лет ухудшение отношений с Китаем.
«Ли Чжэ Мён уже говорил неоднократно, что он не считает, что Корея должна участвовать с той или иной стороны в российско-украинском конфликте, равно как и в возможном китайско-тайваньском конфликте. Также он весьма негативно относится к американским требованиям о сокращении объемов торговли с Китаем и снижении объема южнокорейских современных технологий, поступающих в Китай. То есть он хочет торговать с Китаем и иметь неплохие отношения с Россией», - пояснил кореевед.
Вместе с тем, Ли Чжэ Мён, как и все его предшественники, учитывая ситуацию в регионе, находится в достаточно жестких рамках действий. В случае, если на южнокорейцев сильно надавят из Вашингтона, они не будут выступать против.
«Рамки эти определяются практически поголовным стремлением в южнокорейской элите, да и в обществе в целом, поддерживать максимально хорошие отношения с США. При том, что Ли Чжэ Мён является выходцем из партии, которая исторически относилась к США достаточно критически, в нынешней ситуации, когда отношения с Китаем становятся с каждым годом все более напряженными, а северокорейский ракетно-ядерный потенциал растет впечатляющими темпами, среди южнокорейской политической элиты сложился почти консенсус по поводу того, что союз с американцами надо сохранять любой ценой. И ради этого нужно идти на шаги, которые в каких-то других областях наносят ущерб корейским национальным интересам», - рассказал Ланьков.
В апреле правительство Республики Корея ввело санкции в отношении одного судна, двух компаний, в числе которых российская, и двух физических лиц из-за нарушений резолюций Совета Безопасности ООН.
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