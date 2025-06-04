Избранный президент, по словам специалиста по Корее, рассчитывает на улучшение отношений и с Россией, и с Северной Кореей, а также на то, что удастся затормозить продолжающееся уже около десяти лет ухудшение отношений с Китаем.

«Ли Чжэ Мён уже говорил неоднократно, что он не считает, что Корея должна участвовать с той или иной стороны в российско-украинском конфликте, равно как и в возможном китайско-тайваньском конфликте. Также он весьма негативно относится к американским требованиям о сокращении объемов торговли с Китаем и снижении объема южнокорейских современных технологий, поступающих в Китай. То есть он хочет торговать с Китаем и иметь неплохие отношения с Россией», - пояснил кореевед.

Вместе с тем, Ли Чжэ Мён, как и все его предшественники, учитывая ситуацию в регионе, находится в достаточно жестких рамках действий. В случае, если на южнокорейцев сильно надавят из Вашингтона, они не будут выступать против.

«Рамки эти определяются практически поголовным стремлением в южнокорейской элите, да и в обществе в целом, поддерживать максимально хорошие отношения с США. При том, что Ли Чжэ Мён является выходцем из партии, которая исторически относилась к США достаточно критически, в нынешней ситуации, когда отношения с Китаем становятся с каждым годом все более напряженными, а северокорейский ракетно-ядерный потенциал растет впечатляющими темпами, среди южнокорейской политической элиты сложился почти консенсус по поводу того, что союз с американцами надо сохранять любой ценой. И ради этого нужно идти на шаги, которые в каких-то других областях наносят ущерб корейским национальным интересам», - рассказал Ланьков.

В апреле правительство Республики Корея ввело санкции в отношении одного судна, двух компаний, в числе которых российская, и двух физических лиц из-за нарушений резолюций Совета Безопасности ООН.

