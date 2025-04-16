СМИ: США предложат партнерам снижение пошлин в обмен на изоляцию Китая
Американская администрация в ходе переговоров с партнерами из других стран планирует добиться от них обязательств по экономической изоляции Китая в обмен на снижение пошлин США, сообщает Wall Street Journal.
По данным издания, Белый дом планирует провести переговоры с более чем 70 государствами, чтобы убедить их запретить Пекину перевозить товары через их территории. Одним из ключевых разработчиков этой инициатива стал глава Минфина США Скотт Бессент.
Он считает, что в ближайшем будущем таких соглашений в первую очередь можно будет достичь с Японией, Великобританией, Австралией, Южной Кореей и Индией.
Американские пошлины на поставки китайских товаров могут привести к подорожанию для граждан США ряда импортных товаров для детей, а также праздничной атрибутики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru