СМИ: США предложат партнерам снижение пошлин в обмен на изоляцию Китая

Американская администрация в ходе переговоров с партнерами из других стран планирует добиться от них обязательств по экономической изоляции Китая в обмен на снижение пошлин США, сообщает Wall Street Journal.

Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%

По данным издания, Белый дом планирует провести переговоры с более чем 70 государствами, чтобы убедить их запретить Пекину перевозить товары через их территории. Одним из ключевых разработчиков этой инициатива стал глава Минфина США Скотт Бессент.

Он считает, что в ближайшем будущем таких соглашений в первую очередь можно будет достичь с Японией, Великобританией, Австралией, Южной Кореей и Индией.

Американские пошлины на поставки китайских товаров могут привести к подорожанию для граждан США ряда импортных товаров для детей, а также праздничной атрибутики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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