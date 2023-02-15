Санду: В Молдавии нет политической нестабильности из-за отставки правительства

В Молдавии нет политической нестабильности или кризиса, связанного с отставкой правительства. Такое заявление сделала молдавский президент Майя Санду в эфире канала TVR1.

Роль следующей Украины? Молдавия обвинила Россию в попытке «слома» страны

Она отметила, что новый состав правительства будет утвержден завтра, 16 февраля. Молдавский лидер также подчеркнула, что продолжаются реформы, в частности те, которые требуют «европейские институты».

Ранее член Совфеда от Крыма Сергей Цеков в разговоре с НСН провел параллели между устоявшейся политической ситуацией на Украине и текущим развитием событий в соседней Молдавии. В свою очередь зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявлял, что США будут использовать Молдавию против России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:МолдавияМайя Санду
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры