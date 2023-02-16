Молдавская оппозиция обратится в КС из-за нарушения процедуры назначения правительства
Вице-спикер и исполнительный секретарь Соцпартии Молдавии Влад Батрынча заявил, что блок коммунистов и социалистов намерен обратиться в Конституционный суд страны «из-за имитации консультаций и нарушения процедуры назначения правительства», сообщает РИА Новости.
По его словам, оппозицию возмутили действия правящей партии «Действие и солидарность», ограничившей право на выступление во время голосования.
Отмечается, что в ответ представителями оппозиционного блока была заблокирована трибуна.
Ранее парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с Дорином Речаном, вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров, сообщает RT.
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