Молдавская оппозиция обратится в КС из-за нарушения процедуры назначения правительства

По его словам, оппозицию возмутили действия правящей партии «Действие и солидарность», ограничившей право на выступление во время голосования.

Отмечается, что в ответ представителями оппозиционного блока была заблокирована трибуна.

Ранее парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с Дорином Речаном, вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров, сообщает RT.