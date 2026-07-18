Глагол «махаю» в РФ признали литературной нормой
Слово «махаю», у которого раньше была помета «разговорное», в России в современных словарях закрепили как равноправный вариант глагола «машу». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лингвиста портала «Грамота.ру» Юлию Кузнецову.
Она уточнила, что эта тенденция была отражена в «Большом словаре ударений» 2025 года издания.
Лингвист объяснила, что грамматические нормы не устанавливаются одним словарем, поэтому можно ориентироваться и на орфоэпический, и на толковый, и на орфографический словари. При этом Кузнецова подчеркнула, что устойчивое чередование «х» и «ш» сохраняется в русском языке у небольшого количества глаголов, например, у «пахать» и «пашу», «брехать» и «брешет».
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