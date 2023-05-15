Новый посол России в Италии прибыл в Рим
15 мая 202313:48
Новый посол России в Италии Алексей Парамонов прибыл в Рим и вручил копии верительных грамот в МИД Италии, говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Отмечается,что Парамонов передал копии верительных грамот главе департамента протокола Министерства иностранных дел Бруно Антонио Паскуино.
Ранее Владимир Путин освободил Сергея Разова от обязанностей посла в Италии и Сан-Марино, пробывшего на своей должности с мая 2013 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru