Новый посол России в Италии прибыл в Рим

Новый посол России в Италии Алексей Парамонов прибыл в Рим и вручил копии верительных грамот в МИД Италии, говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

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Отмечается,что Парамонов передал копии верительных грамот главе департамента протокола Министерства иностранных дел Бруно Антонио Паскуино.

Ранее Владимир Путин освободил Сергея Разова от обязанностей посла в Италии и Сан-Марино, пробывшего на своей должности с мая 2013 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: esteri.it
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