Чехия не видит причин для высылки из страны российского посла
Прага на сегодняшний день не видит причин для высылки из страны российского посла. Об этом в интервью изданию Idnes заявил глава внешнеполитического ведомства Ян Липавский.
«Это не означает, что мы каким-либо образом шли бы России навстречу. Это (посол) дипломат, то есть лицо, которое может быть, например, вызвано в МИД», - сказал он.
Он напомнил, что у страны также имеется дипломатическое присутствие в Москве, несмотря на то, что «это совсем непросто», добавил политик.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия не оставит без реакции срыв церемонии возложения венков на военном мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru