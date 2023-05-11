Чехия не видит причин для высылки из страны российского посла

«Это не означает, что мы каким-либо образом шли бы России навстречу. Это (посол) дипломат, то есть лицо, которое может быть, например, вызвано в МИД», - сказал он.

Он напомнил, что у страны также имеется дипломатическое присутствие в Москве, несмотря на то, что «это совсем непросто», добавил политик.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия не оставит без реакции срыв церемонии возложения венков на военном мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».