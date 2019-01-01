Новый посол России в Белоруссии прибыл в Минск
Дмитрий Мезенцев, который был назначен новым послом России в Белоруссии прибыл в Минск. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российской дипмиссии.
Ранее, в апреле этого года, президент России Владимир Путин отправил в отставку занимавшего пост российского посла в Белоруссии Михаила Бабича. На его должность российский лидер назначил члена Совета Федерации Дмитрия Мезенцева.
Ранее заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин в беседе с НСН напомнил об обстоятельствах, которые спровоцировали отзыв посла России Михаила Бабича из Белоруссии.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей