Политика

Новый посол России в Белоруссии прибыл в Минск

2 июня16:40

Дмитрий Мезенцев, который был назначен новым послом России в Белоруссии прибыл в Минск. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российской дипмиссии.

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Ранее, в апреле этого года, президент России Владимир Путин отправил в отставку занимавшего пост российского посла в Белоруссии Михаила Бабича. На его должность российский лидер назначил члена Совета Федерации Дмитрия Мезенцева.

Ранее заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин в беседе с НСН напомнил об обстоятельствах, которые спровоцировали отзыв посла России Михаила Бабича из Белоруссии.

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ТЕГИ:Дмитрий МезенцевБелоруссияРоссияПосол