Новый посол России в Белоруссии прибыл в Минск

Ранее, в апреле этого года, президент России Владимир Путин отправил в отставку занимавшего пост российского посла в Белоруссии Михаила Бабича. На его должность российский лидер назначил члена Совета Федерации Дмитрия Мезенцева.

Ранее заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин в беседе с НСН напомнил об обстоятельствах, которые спровоцировали отзыв посла России Михаила Бабича из Белоруссии.

