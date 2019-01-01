Дипломат: Отзыв Бабича – свидетельство слабости позиции России

Эксперт считает, что действия руководства Белоруссии были намеренно выстроены таким образом, чтобы добиться смены российского посла в собственных интересах.

«Александр Лукашенко – хитрый. Он сам не стал высылать Михаила Бабича, потому что не за что было. Но добился смены посла чужими руками. Получилось, что Россия отозвала, наказала своего посла за то, что он изложил позицию России. Если мы позволяем чужому государству цензурировать нашего посла, представляете, в каких условиях будет работать новый посол?! Что ему, 15 раз думать, прежде чем позицию России излагать? Что он будет тогда там делать, если прямая обязанность посла – отстаивать интересы нашей страны. То, что Россия меняет посла в Белоруссии – свидетельство слабости нашей позиции. Отзыв Бабича – неправильный шаг. Надо было оставлять Бабича до конца», - убежден собеседник НСН.

Дипломат уверен, что угрозы президента Белоруссии разорвать союзные отношения с Россией, имеют мало общего с политическими реалиями.

«Александр Лукашенко все время грозит, если ему Россия нефть не даст или кредит не предоставит, он на Запад уйдет. Надо пожестче с ним обращаться – пусть уходит. Ждут его там, на Западе, можно подумать! До сих пор наши нефтепродукты идут в украинскую армию через Белоруссию. С этим ничего нельзя сделать? Есть и другие рычаги воздействия и их много!» - отметил Николай Платошкин.

Ранее ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев объяснил в эфире НСН, почему загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» для России это вылилось в репутационные потери.

