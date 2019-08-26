Новый пакет санкций США против России вступил в силу

Новые антироссийские санкции со стороны Соединенных Штатов Америки вступили в силу, сообщает «Свободная пресса». Уточняется, что их принятие было связано с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Новые санкции вводят ограничения на операции с российским государственным долгом. Теперь, поясняет Газета.ру, банкам Америки запрещено участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, который номинирован не в рублях. Помимо этого, вводятся ограничения и на кредитование российского правительства в любой валюте, отличной от рубля.

Как сообщает Ura.ru, также Соединенные Штаты Америки будут препятствовать предоставлению России любых зaймов, финaнсовой или технической помощи со стороны междунaродных институтов. Кроме того ужесточaются прaвилa предостaвления госудaрству aмерикaнских товaров и технологий.

Ранее журналист-американист Михаил Таратута в интервью НСН заявил, что одобренный Трампом пакет санкций нельзя назвать жестким, однако на походе куда более жесткие ограничения против Москвы.



