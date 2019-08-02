Таратута предрек новые жесткие санкции США против России

«Это не новый виток санкций, это исполнение закона, который был принят некоторое время назад. По этому закону был введен первый пакет санкций, а второй пакет администрация должна была ввести, если в течение трех месяцев не будет доказано, что Россия прекратила использовать химическое оружие. Поскольку разведка США не смогла доказать, что Россия перестала использовать, то Трамп должен был подписать новый пакет санкций. Он, в общем-то, тянул и очень нехотя к этому делу относился, но было письмо двух очень влиятельных конгрессменов, после чего он решил, что надо подписать. Но этот закон на самом деле не зубастый, они [санкции] большого влияния на экономику [российскую – НСН] не оказывают. На подходе куда более серьезные санкции: еще два законопроекта, которые гораздо серьезнее», - подчеркнул американист.

Собеседник НСН отметил, что сам Трамп, судя по всему, явно хотел бы наладить отношения с Москвой, но ему мешают демократы.

«Демократы точно нагнетают ситуацию с Россией, они давно используют ее как инструмент давления на Трампа. Я полагаю, что если Трамп сможет переизбраться, и если республиканцы получат большинство в обеих палатах, то у Трампа в большей мере будут развязаны руки в политике в отношении России. На сегодняшний день Конгресс связал ему руки на российском треке очень серьезно и основательно. У меня впечатление, что Трамп реально хочет нормализовать ситуацию с Россией, он видит в этом больше плюсов, чем минусов. Он все же понимает, что наше сближение с Китаем для Америки совсем не плюс, понимает, что мы можем помочь Америке в отношениях с Ираном тем или иным путем, да и весь пакет по ограничению гонки вооружений – это тоже довольно серьезная вещь», - заключил Таратута.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал в эфире НСН, почему не нужно бояться санкций Вашингтона против российского госдолга.

