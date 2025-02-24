Новый канцлер ФРГ Мерц выступил против сделки России и США
Новый канцлер ФРГ от Христианско-демократического и Христианско-социального союза Фридрих Мерц назвал недопустимой сделку США и России по разрешению российско-украинского конфликта без участия Киева и Европы. Об этом сообщило РИА Новости.
Мерц отметил, что попытка США заключить сделку по Украине с Москвой вызывает «большое беспокойство». Он подчеркнул, что это «неприемлемо как для Украины, так и для Европы».
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Мерц является трансатлантистом и консерватором, который всегда выступал против сближения Германии с Россией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru