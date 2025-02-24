Мерц заявил, что Администрации Трампа безразлична судьба Европы

По его словам, Европейскому союзу необходимо сконцентрироваться на усилении своих позиций. Мерц указал, что среди его приоритета как можно скорее настолько усилить Европу, чтобы она постепенно действительно достигла независимости от Вашингтона.

Кроме того, лидер ХДС считает, что нет ясности, какую позицию США займут в ближайшие недели и месяцы по отношению к конфликту вокруг Украины.

Ранее Мерц призвал европейцев сплотиться на фоне прихода Трампа к власти в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

