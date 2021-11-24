Новый кабмин ФРГ выступил за частичную отмену виз с Россией

Согласно коалиционному договору, к особенно важным целевым группам новый кабмин отнёс, в том числе, «молодых людей младше 25 лет».

Ранее в новом правительстве Германии заявили о готовности к конструктивному диалогу с Россией, в том числе по таким темам, как здравоохранение, климат и водород.