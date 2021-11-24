Новый кабмин ФРГ выступил за частичную отмену виз с Россией

Новое правительство Германии намерено создать возможности, позволяющие отдельным группам граждан совершать поездки между Россией и ФРГ без необходимости получать визу, сообщает РИА Новости.

Пост главы МИД Германии займет представитель «Зелёных»

Согласно коалиционному договору, к особенно важным целевым группам новый кабмин отнёс, в том числе, «молодых людей младше 25 лет».

Ранее в новом правительстве Германии заявили о готовности к конструктивному диалогу с Россией, в том числе по таким темам, как здравоохранение, климат и водород.

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