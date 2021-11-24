Пост главы МИД Германии займет представитель «Зелёных»

Ранее партнёры по коалиции, как сообщалось в немецкой прессе, предварительно уже согласовали спорные моменты их будущей правительственной программы. В 12-страничном документе, социал-демократы, либералы и «Зеленые» договорились отступить от некоторых из заявленных перед выборами целей.

По прогнозам, новый кабинет министров может быть полностью сформирован в Германии к середине декабря. Трудности могут возникнуть при обсуждении вопроса о судьбе газопровода «Северный поток - 2», который резко критикуют «зеленые» и либералы, но отстаивают социал-демократы. Обсуждение проходит на фоне резкого подорожания голубого топлива в Европе.

Ранее сообщалось, что представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ), потенциальный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не намерен выстраивать особые отношения с Россией.

