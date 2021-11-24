Пост главы МИД Германии займет представитель «Зелёных»

Анналена Бербок из партии «Союз-90»/«Зеленые» станет новым министром иностранных дел Германии, сообщает газета «Bild». Это стало известно после завершения консультаций представителей партий, вошедших в правящую коалицию ФРГ, которые распределили между собой основные министерские посты в новом правительстве. Так, министерство обороны отойдёт к социал-демократам, глава либеральной партии Кристиан Линднер станет министром финансов, а МИД и министерство экономики достанутся «Зеленым».

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Ранее партнёры по коалиции, как сообщалось в немецкой прессе, предварительно уже согласовали спорные моменты их будущей правительственной программы. В 12-страничном документе, социал-демократы, либералы и «Зеленые» договорились отступить от некоторых из заявленных перед выборами целей.

По прогнозам, новый кабинет министров может быть полностью сформирован в Германии к середине декабря. Трудности могут возникнуть при обсуждении вопроса о судьбе газопровода «Северный поток - 2», который резко критикуют «зеленые» и либералы, но отстаивают социал-демократы. Обсуждение проходит на фоне резкого подорожания голубого топлива в Европе.

Ранее сообщалось, что представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ), потенциальный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не намерен выстраивать особые отношения с Россией.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МИДФРГ
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