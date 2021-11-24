Новое правительство Германии выразило готовность к конструктивному диалогу с Россией
24 ноября 202117:27
Новый кабмин Германии готов к конструктивному диалогу с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст коалиционного соглашения, который опубликован в прессе.
Отмечается, что коалиция хочет усилить сотрудничество с Россией по таким темам, здравоохранение, как климат и водород.
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24 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru