Новое правительство Германии выразило готовность к конструктивному диалогу с Россией

Новый кабмин Германии готов к конструктивному диалогу с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст коалиционного соглашения, который опубликован в прессе.

Пост главы МИД Германии займет представитель «Зелёных»

Отмечается, что коалиция хочет усилить сотрудничество с Россией по таким темам, здравоохранение, как климат и водород.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПравительствоГермания
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