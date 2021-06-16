«Новый элемент». Песков удивлен словам Байдена о возможности вступления Украины в НАТО

По словам пресс-секретаря, то, что Байден допустил вступление Украины в НАТО – это «новый элемент», «ранее таких заявлений не делалось».

Накануне президент США Джо Байден заявил о том, что Украина может стать членом Североатлантического альянса, несмотря на нерешенный конфликт в Донбассе, передает РЕН ТВ. Ранее он подчеркивал, что для вступления в НАТО Украина должна победить коррупцию.

Директор «Московского центра Карнеги» Дмитрий Тренин и экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков между тем поспорили в эфире НСН, на что пойдет Байден в связи с возможным вступлением Украины в альянс.

