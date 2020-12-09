«Растет прозападный курс». «Левада-центр» объяснил «комплекс неполноценности» россиян

«Насчет комплекса неполноценности он абсолютно прав, потому что есть раздвоенность между имперскими ценностями и ощущением несправедливости социального устройства, бедности, насилия. Насчет демократии я с ним не соглашусь. Некое туманное представление о демократии широко распространено. Более 60% россиян считают, что демократия была бы оптимальной политической моделью, но как ее реализовать, они не знают», - отметил социолог.



Он добавил, что отстаивание демократических свобод находится в самом низу приоритетов россиян.



«Всякие оппозиционные и демократические партии подавлены, к тому же госпропаганда ведет антилиберальную риторику. Слово «либерал» действительно дискредитировано в России. Люди не понимают, что это, и не готовы отстаивать ценности свободы слова и прав человека в целом. Все это находится в самом низу коллективных приоритетов. На первое место выходят потребительские ценности и стремление обеспечить семье и себе высокий жизненный уровень», - считает глава «Левада-центра».



Вместе с тем Гудков отметил позитивную тенденцию в формировании новых ценностей у молодого поколения.



«Среди молодого поколения растет предпочтение демократических ценностей. После 2018 года резко растет прозападный курс, это значит, что с течением времени вырастет доля россиян, симпатизирующих демократии, а вместе с тем будет рост протестных настроений», - заключил он.



Ранее бывший председатель Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин в эфире НСН согласился с мнением Познера о наличии комплекса неполноценности у россиян и объяснил, откуда он взялся.

