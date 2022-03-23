В США напомнили о новых санкциях против России

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал в среду о введении новых санкций против России, сообщает «Интерфакс».

По его словам, новые ограничения затронут как физических лиц, так и организации.

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«В четверг лидеры G7 согласуют инициативу по координации усиления санкций. Таким образом, попытки Москвы избежать ограничений или попытки других стран помочь России в этом будут эффективно рассматриваться скоординированным образом», - заявил он.

Салливан отметил, что этот механизм «не направлен против Пекина», а будет действовать в отношении экономики всех крупных стран.

Он также предупредил, что в Вашингтоне будут внимательно следить и за тем, не пытаются ли те или иные страны воспользоваться сокращением торговли России с Западом.

Ранее стало известно, что США объявят о новом пакете санкций против РФ в четверг.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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