МИД Китая пригрозил США контрмерами за санкции против чиновников

Китайские власти готовы принять зеркальные меры против США из-за санкций в отношении китайских чиновников, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

По его словам, Китай считает Вашингтон «главным нарушителем прав человека в мире».

Представитель МИД КНР отметил, что выдвинутые санкции грубо нарушают суверенитет Китая, если они не будут отменены, последует зеркальный ответ.

Китай: санкции США нарушили международные нормы

Американские санкции против чиновников Китая серьезно нарушают нормы международных отношений, заявила ранее пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюйя.

Власти США вводят санкции против китайских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушениям прав меньшинств. Санкции предполагают визовые ограничения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииСШАКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры