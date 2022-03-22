МИД Китая пригрозил США контрмерами за санкции против чиновников
Китайские власти готовы принять зеркальные меры против США из-за санкций в отношении китайских чиновников, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, передает ТАСС.
По его словам, Китай считает Вашингтон «главным нарушителем прав человека в мире».
Представитель МИД КНР отметил, что выдвинутые санкции грубо нарушают суверенитет Китая, если они не будут отменены, последует зеркальный ответ.
Американские санкции против чиновников Китая серьезно нарушают нормы международных отношений, заявила ранее пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюйя.
Власти США вводят санкции против китайских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушениям прав меньшинств. Санкции предполагают визовые ограничения.
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