«Новые люди» ждут от россиян политических решений

Партия «Новые люди» обозначила задачи на ближайшие годы, отметив необходимость политических решений граждан и веры в их значимость.

В столице прошел второй съезд партии «Новые люди». Делегаты из регионов выбрали своего председателя – Алексея Нечаева.

На мероприятии были представлены проекты, которые в настоящее время реализуются в разных субъектах РФ. Все они связаны с ключевыми и насущными проблемами в нашей стране – это вопросы образования, качества дорог, инфраструктура и экология. Как подчеркнул в своем общении с журналистами председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, для реализации задач люди должны вновь поверить в то, что их решения напрямую влияют на политическую систему России.

Партия «Новые люди» выбрала своего председателя

«Прошли выборы, кандидаты выступили по сквозным темам, которые касаются всей страны. Это безопасность дорог, это образование, это доступная и комфортная среда для инвалидов, благоустройство городов. Но основная проблема – густота политической конструкции, ее вязкость, когда, к примеру, деньги тратятся на освещение театра, а не на дороги, из-за этого люди отказываются от принятия политических решений. У нас нет выборной власти, у нас нет выборных судей, начинает казаться, что политическая система как будто бы не для людей, но это и есть жизнь людей, и мы везде упираемся в ее ограничения», – рассказал он.

Нечаев также поделился грядущими планами партии «Новые люди».

«После выборов я чувствую, что мы создали организацию очень быстро и стремительно. Наши дальнейшие планы – выиграть выборы в тех регионах, где мы участвуем. А через год у нас выборы в Госдуму. И впереди огромная работа, очень непростая, с большим количеством препятствий, но очень интересная и амбициозная», – отметил политик.

На съезде были и публичные личности, которые поделились своими впечатлениями от программы партии «Новые люди». Так, в числе приглашенных оказался писатель, бизнесмен, главный редактор Esquire Сергей Минаев. Журналист отметил, что название партии невольно ассоциируется с неким обновлением в стране.

«Я сегодня впервые знакомлюсь с программой партии. С названием «Новые люди» ожидаемо ассоциируются обновление, чувство перемен. Но это написано и на их слоганах. В этой партии, я думаю, могут быть не только молодые. «Новые люди» – это не только те, как мне кажется, кто по-другому мыслит, а тот, кто жаждет перемен. Но прогнозов я давать не буду, я не политолог. Меня пригласили на съезд посмотреть, познакомиться с программой, с лидером партии, которого я до этого видел только в прессе», – сказал Минаев.

Политолог, президент Центра стратегический коммуникаций Дмитрий Абзалов, в свою очередь, отметил дальнюю перспективу новой партии.

«Партия, которая хотела бы работать в сторонке, она бы никогда не пошла работать с таким сегментом. «Новые люди» рассчитывают на долгосрочную перспективу. У нас очень мало организаций, которые пытаются думать за горизонт избирательного цикла. На мой взгляд, партия «Новые люди» пытается как раз за этой горизонт заглянуть. И это серьезно повышает перспективы партии для меня», – прокомментировал эксперт.

«Новые люди» позиционируют себя как партия конструктивной оппозиции, партия развития и созидания, выступая за поступательные, но неуклонные перемены, при этом обещая лишь то, что действительно возможно сделать и изменить.

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ФОТО: пресс-служба партии "Новые люди"
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