«Новые люди» ждут от россиян политических решений
Партия «Новые люди» обозначила задачи на ближайшие годы, отметив необходимость политических решений граждан и веры в их значимость.
В столице прошел второй съезд партии «Новые люди». Делегаты из регионов выбрали своего председателя – Алексея Нечаева.
На мероприятии были представлены проекты, которые в настоящее время реализуются в разных субъектах РФ. Все они связаны с ключевыми и насущными проблемами в нашей стране – это вопросы образования, качества дорог, инфраструктура и экология. Как подчеркнул в своем общении с журналистами председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, для реализации задач люди должны вновь поверить в то, что их решения напрямую влияют на политическую систему России.
«Прошли выборы, кандидаты выступили по сквозным темам, которые касаются всей страны. Это безопасность дорог, это образование, это доступная и комфортная среда для инвалидов, благоустройство городов. Но основная проблема – густота политической конструкции, ее вязкость, когда, к примеру, деньги тратятся на освещение театра, а не на дороги, из-за этого люди отказываются от принятия политических решений. У нас нет выборной власти, у нас нет выборных судей, начинает казаться, что политическая система как будто бы не для людей, но это и есть жизнь людей, и мы везде упираемся в ее ограничения», – рассказал он.
Нечаев также поделился грядущими планами партии «Новые люди».
«После выборов я чувствую, что мы создали организацию очень быстро и стремительно. Наши дальнейшие планы – выиграть выборы в тех регионах, где мы участвуем. А через год у нас выборы в Госдуму. И впереди огромная работа, очень непростая, с большим количеством препятствий, но очень интересная и амбициозная», – отметил политик.
На съезде были и публичные личности, которые поделились своими впечатлениями от программы партии «Новые люди». Так, в числе приглашенных оказался писатель, бизнесмен, главный редактор Esquire Сергей Минаев. Журналист отметил, что название партии невольно ассоциируется с неким обновлением в стране.
«Я сегодня впервые знакомлюсь с программой партии. С названием «Новые люди» ожидаемо ассоциируются обновление, чувство перемен. Но это написано и на их слоганах. В этой партии, я думаю, могут быть не только молодые. «Новые люди» – это не только те, как мне кажется, кто по-другому мыслит, а тот, кто жаждет перемен. Но прогнозов я давать не буду, я не политолог. Меня пригласили на съезд посмотреть, познакомиться с программой, с лидером партии, которого я до этого видел только в прессе», – сказал Минаев.
Политолог, президент Центра стратегический коммуникаций Дмитрий Абзалов, в свою очередь, отметил дальнюю перспективу новой партии.
«Партия, которая хотела бы работать в сторонке, она бы никогда не пошла работать с таким сегментом. «Новые люди» рассчитывают на долгосрочную перспективу. У нас очень мало организаций, которые пытаются думать за горизонт избирательного цикла. На мой взгляд, партия «Новые люди» пытается как раз за этой горизонт заглянуть. И это серьезно повышает перспективы партии для меня», – прокомментировал эксперт.
«Новые люди» позиционируют себя как партия конструктивной оппозиции, партия развития и созидания, выступая за поступательные, но неуклонные перемены, при этом обещая лишь то, что действительно возможно сделать и изменить.
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