Партия «Новые люди» выбрала своего председателя
В Москве прошел второй съезд партии «Новые люди», на которой был выбран ее председатель – Алексей Нечаев.
Партия «Новые люди» на втором съезде в Москве выбрала своего председателя – лидера Алексея Нечаева. Также партия представила свои региональные проекты. Они затрагивают локальные проблемы в конкретных субъектах России. Однако, как отметил председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, в целом они обрисовывают ключевые проблемные сферы жизни для всех россиян.
«Мы сейчас видим десятки разных проектов. И, к примеру, из них можно сделать вывод, что во всех регионах людей волнует тема образования. Возможно, проблемы усугубились еще и пришедшей в нашу страну пандемией коронавируса, когда родители и дети стали больше обычного проводить время вместе, в том числе, совместно учиться. Родители наглядно поняли, что такое современная система преподавания. Другая тема – дороги и безопасность на них. Во многих регионах власть заботится о том, как собрать деньги с водителей, а не думает о сохранении их жизней, чтобы меньше было аварий и жертв. Вопрос качества дорог, конечно, тоже важен. Еще есть важные проблемы окружающей среды. Но тут, конечно, вопросы экологии в разных регионах имеют неодинаковую степень актуальности», – пояснил он.
На съезде собралось более двухсот человек – кандидаты в депутаты и делегаты из регионов. По словам Нечаева, это большая поддержка. «Новые люди» позиционируют себя как партия конструктивной оппозиции, выступая за поступательные, но неуклонные перемены в России.
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