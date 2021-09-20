«Новые люди» в Госдуме. «Единая Россия» слабеет, но сохраняет лидерство

ЦИК подсчитал 75,08% протоколов на выборах в Госдуму. Лидирует «Единая Россия», у которой 49,01% голосов. На втором месте КПРФ с 20,04%, на третьем ЛДПР – 7,61%.

По предварительным данным, в Госдуму проходят также «Справедливая Россия», у которой 7,38% голосов избирателей, и новичок в политике - партия «Новые люди» с 5,46%. Основатель «Новых людей» - создатель Faberlic Алексей Нечаев. Впрочем, СМИ называют это движение прокремлевским. Остальные партии предварительно не проходят пятипроцентный барьер.

Выборы в рамках Единого дня голосования во всех российских регионах завершились в воскресенье, последними закрылись участки для голосования в самом западном субъекте, Калининградской области - в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Россияне выбирали депутатов Госдумы восьмого созыва, а также 39 парламентов и 11 губернаторов.

После обработки 70,07% протоколов «Единая Россия» также лидирует в 196 одномандатных округах на выборах в Госдуму, за ней следует КПРФ в 14 и «Справедливая Россия — За правду» в 7. ЛДПР, «Яблоко», «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская Платформа» — по 1.

В ноябре прошлого года на фоне новой волны пандемии и связанным с ней проблем в экономике рейтинг «Единой России» упал до 29% впервые с 2006 года согласно опросу ВЦИОМ.

Однако глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с НСН отмечал, что к сентябрю ситуация может сильно поменяться. ЕР, по его мнению, может рассчитывать на большинство в парламенте и возможность коалиции с другими политическими объединениями для сохранения ключевой роли в Госдуме.

«Тут два варианта: «Справедливая Россия» или ЛДПР. Программа «Единой России» сегодня - это программа ЛДПР 1990-х годов. А «Справедливая Россия» - наименее оппозиционная партия, несмотря на то, что когда-то хотела стать второй партией власти», - прогнозировал тогда политолог.