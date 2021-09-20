«Новые люди» в Госдуме. «Единая Россия» слабеет, но сохраняет лидерство
Впервые за долгое время в парламенте может оказаться пятая партия помимо КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России".
ЦИК подсчитал 75,08% протоколов на выборах в Госдуму. Лидирует «Единая Россия», у которой 49,01% голосов. На втором месте КПРФ с 20,04%, на третьем ЛДПР – 7,61%.
По предварительным данным, в Госдуму проходят также «Справедливая Россия», у которой 7,38% голосов избирателей, и новичок в политике - партия «Новые люди» с 5,46%. Основатель «Новых людей» - создатель Faberlic Алексей Нечаев. Впрочем, СМИ называют это движение прокремлевским. Остальные партии предварительно не проходят пятипроцентный барьер.
Выборы в рамках Единого дня голосования во всех российских регионах завершились в воскресенье, последними закрылись участки для голосования в самом западном субъекте, Калининградской области - в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Россияне выбирали депутатов Госдумы восьмого созыва, а также 39 парламентов и 11 губернаторов.
После обработки 70,07% протоколов «Единая Россия» также лидирует в 196 одномандатных округах на выборах в Госдуму, за ней следует КПРФ в 14 и «Справедливая Россия — За правду» в 7. ЛДПР, «Яблоко», «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская Платформа» — по 1.
В ноябре прошлого года на фоне новой волны пандемии и связанным с ней проблем в экономике рейтинг «Единой России» упал до 29% впервые с 2006 года согласно опросу ВЦИОМ.
Однако глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с НСН отмечал, что к сентябрю ситуация может сильно поменяться. ЕР, по его мнению, может рассчитывать на большинство в парламенте и возможность коалиции с другими политическими объединениями для сохранения ключевой роли в Госдуме.
«Тут два варианта: «Справедливая Россия» или ЛДПР. Программа «Единой России» сегодня - это программа ЛДПР 1990-х годов. А «Справедливая Россия» - наименее оппозиционная партия, несмотря на то, что когда-то хотела стать второй партией власти», - прогнозировал тогда политолог.
В июле нынешнего года Минченко отметил удачную предвыборную стратегию главных парламентских партий.
«С точки зрения стратегии, логика примерно такая: «Единая Россия» двигает позиционирование успешной правящей партии, поэтому неслучайно в списке оказались два самых успешных министра (Сергей Шойгу и Сергей Лавров - НСН). Коммунисты делают ставку на образ главной оппозиционной партии. Все, что они делают в последнее время, в этой нише. ЛДПР на этих выборах взяла на себя позицию младшего партнера партии власти. Мы видим, например, что эта партия солидаризуется по проблематике вакцинации. В этом смысле логика понятна», - сказал политолог.
Говоря о «Новых людях», он указал на удачный выбор федерального списка партии, речь идет о бывшем мэре Якутска Сардане Авксентьевой, которая, по его мнению, многими избирателями воспринимается как пример идеального политика нового типа.
На данный момент известны результаты обработки 100% протоколов на прямых губернаторских выборах в Хабаровском крае и Пензенской области. Михаил Дегтярев (56,81%) и Олег Мельниченко (72,38%) теряют приставки врио и становятся главами регионов.
В двух регионах губернаторов выбирали депутаты законодательного собрания. В результате главой Северной Осетии стал Сергей Меняйло, а Рашида Темрезова переизбрали руководителем Карачаево-Черкесии.
По данным ЦИК, недействительными на выборах по разным причинам были признаны 8539 бюллетеней на 54 участках в 17 субъектах. Кроме того, глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о зафиксированных 12 фактах вброса бюллетеней в восьми регионах. Такие факты отмечены в том числе в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. Бюллетени были признаны недействительными. По итогам нарушений были приняты меры в отношении председателей участковых комиссий - в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях они были освобождены от должности. В Пятигорске после нарушений уволен председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК).
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