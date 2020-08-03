Новости за ночь: В США задумались о пользе дружественных отношений с Россией

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью газете The Washington Post прокомментировал развитие американо-российских отношений. По его мнению, дружба Вашингтона и Москвы была бы выгодна обеим странам. Вместе с тем, по мнению американского политика, Россия сама виновата в том, что против нее приходится вводить различные ограничительные меры.

Санкции в отношении России, по словам помощника главы Белого дома, вызваны необходимостью. «Эти шаги, к сожалению, необходимы, учитывая действия России, которые угрожают США и их союзникам»,— сказал он.