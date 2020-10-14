Новости за ночь: МИД РФ назвал неприемлемым условие США для продления ДСНВ

Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли выразил согласие на продление договора при условии взаимной временной заморозки ядерных арсеналов. Биллингсли назвал это предложение «джентльменским соглашением».

Рябков назвал неприемлемым для Москвы предложение Вашингтона о заморозке тактических вооружений России из-за ядерной сделки и опроверг слова американского коллеги о достижении «принципиального» соглашения с Москвой. Замглавы МИДа порекомендовал американской стране «внимательно изучать два российских документа, которые у них на руках».

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Год спустя меры по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений вступили в силу. Обе страны обязаны были сократить число межконтинентальных баллистических ракет и сократить число зарядов до них до 1,5 тыс. Договор может быть продлен на пять лет по обоюдному согласию сторон, срок его действия истекает в феврале 2021 года.

