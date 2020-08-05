Новости за ночь: В Госдуме не обиделись на слова Лукашенко о пожаре «до Владивостока»

Глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников ответил на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится «пожар до Владивостока».

По словам Калашникова, ничего обидного в адрес России Лукашенко не сказал. Глава комитета Госдумы подчеркнул, что Москва не заинтересована в дестабилизации ситуации в Белоруссии.