Новости за ночь: В Германии призвали снять санкции с РФ из-за коронавируса
Член международного комитета Бундестага Вальдемар Гердт намерен поставить вопрос о снятии антироссийских санкций в связи с последствиями пандемии коронавируса Covid-2019. По его словам, нынешний кризис ударит по экономике не только Германии, но и всего Евросоюза, пишут «Известия».
Парламентарий уверен, что санкции следовало бы снять и без коронавируса, а теперь эта тема ещё актуальнее. Германия закрыла границы с соседними странами, а Евросоюз — все внешние границы, так что отмена санкций в таких условиях способствовала бы росту товарооборота и помогла бы экономике, считает Гердт.
По последним данным, в Германии 9,3 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что заразиться могут до 70% населенния.
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