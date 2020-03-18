Новости за ночь: В Германии призвали снять санкции с РФ из-за коронавируса

Парламентарий уверен, что санкции следовало бы снять и без коронавируса, а теперь эта тема ещё актуальнее. Германия закрыла границы с соседними странами, а Евросоюз — все внешние границы, так что отмена санкций в таких условиях способствовала бы росту товарооборота и помогла бы экономике, считает Гердт.

По последним данным, в Германии 9,3 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что заразиться могут до 70% населенния.

