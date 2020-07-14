«Нестандартная и резонансная». Кремль о ситуации в Хабаровске

«Слава Богу, что это обошлось без каких-то провокаций», – в таких выражениях отозвался Дмитрий Песков о митингах в связи с арестом хабаровского губернатора Сергея Фургала.

Фургал был арестован 10 августа по обвинениям в организации убийств предпринимателей 15-летней давности. «Жителей региона можно понять», - заметил Песков, назвав ситуацию «весьма нестандартной и эмоционально резонансной». Вместе с тем, по его словам, речь идет об очень серьезных обвинениях в адрес действующего главы региона. «Нужно набраться терпения, следствие должно будет доказать суду эти обвинения», - сказал пресс-секретарь президента.

ЛДПР, от которой в 2018 году избрался губернатором Фургал, и глава которой Владимир Жириновский грозился вывести всю думскую фракцию к СИЗО «Лефортово» добиваться освобождения однопартийца, от митингов в Хабаровске отмежевалась. «Принципиальной позицией партии является участие только в санкционированных митингах», - заявил Жириновский, умерив градус страстей в своих заявлениях в связи с арестом Фургала. Акцент его риторики сместился на необходимость сохранения за ЛДПР губернаторского поста в Хабаровске.

Жириновский также представил тройку кандидатов на замену Фургалу в случае его отставки. Среди них председатель думского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Сергей Жигарев, председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев и депутат с Дальнего Востока Андрей Андрейченко.

Сомнений в том, что отставка Фургала с поста главы региона – вопрос ближайшего времени, нет никаких, а назначение врио губернатора представителя ЛДПР – наименее конфликтный способ разрешить сложившуюся ситуацию, дал понять в эфире НСН руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

«Это не уступка, это, скорее, здравый смысл, потому что Кремлю нужно обеспечить сохранение управляемости. Для того, чтобы снизить градус протеста в Хабаровском крае, было бы логично предложить человека от ЛДПР. Нужно, чтобы врио был избран, чтобы жители его не «прокатили» на выборах губернатора в следующем году и чтобы протестное голосование не стало доминантой на выборах в Госдуму. 2021 – год федеральных выборов и год, когда будут выбирать губернатора Хабаровского края. Самое логичное здесь решение – отдать кресло представителю ЛДПР».

Вместе с тем, у руководства страны могут быть и другие представления о дальнейшем развитии событий, допустил собеседник агентства. Песков, говоря на эту тему, лишь отметил, что вопрос о назначении врио губернатора Хабаровского края зависит от решения главы государства. Сообщений о принятии такого решения пока не поступало.

