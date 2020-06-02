Новости за ночь: Трамп пригрозил введением ВС США в охваченные беспорядками штаты

Президент США Дональд Трамп намерен мобилизовать федеральные ресурсы, как гражданские, так и военные, чтобы остановить массовые беспорядки. Об этом он заявил накануне, передаёт RT.

Трамп, в частности, рекомендовал губернаторам задействовать силы Национальной гвардии. Если какой-либо город или штат не предпримет мер для защиты жителей и их имущества, президент США пообещал решить проблему самостоятельно, развернув Вооружённые силы.

Экс-министр МВД раскрыл причину беспорядков в США

Массовые протесты, переросшие в беспорядки с грабежами, насилием и поджогами, захлестнули США после убийства темнокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Его заподозрили в попытке расплатиться фальшивыми купюрами, и при задержании белый полицейский надавил ему коленом на шею, не меняя положения несколько минут несмотря на выкрики Флойда, что ему нечем дышать. Задержанный скончался в реанимации, а полицейского привлекли к ответственности только после начала протестов.

За несколько дней протесты охватили более 20 городов по всей стране. В Вашингтоне протестующие пытались прорваться к Белому дому, Трампа даже на время уводили в подземный бункер.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспорядкиДональд ТрампСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры