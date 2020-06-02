Новости за ночь: Трамп пригрозил введением ВС США в охваченные беспорядками штаты
Президент США Дональд Трамп намерен мобилизовать федеральные ресурсы, как гражданские, так и военные, чтобы остановить массовые беспорядки. Об этом он заявил накануне, передаёт RT.
Трамп, в частности, рекомендовал губернаторам задействовать силы Национальной гвардии. Если какой-либо город или штат не предпримет мер для защиты жителей и их имущества, президент США пообещал решить проблему самостоятельно, развернув Вооружённые силы.
Массовые протесты, переросшие в беспорядки с грабежами, насилием и поджогами, захлестнули США после убийства темнокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Его заподозрили в попытке расплатиться фальшивыми купюрами, и при задержании белый полицейский надавил ему коленом на шею, не меняя положения несколько минут несмотря на выкрики Флойда, что ему нечем дышать. Задержанный скончался в реанимации, а полицейского привлекли к ответственности только после начала протестов.
За несколько дней протесты охватили более 20 городов по всей стране. В Вашингтоне протестующие пытались прорваться к Белому дому, Трампа даже на время уводили в подземный бункер.
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