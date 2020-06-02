Новости за ночь: Трамп пригрозил введением ВС США в охваченные беспорядками штаты

Президент США Дональд Трамп намерен мобилизовать федеральные ресурсы, как гражданские, так и военные, чтобы остановить массовые беспорядки. Об этом он заявил накануне, передаёт RT.

Трамп, в частности, рекомендовал губернаторам задействовать силы Национальной гвардии. Если какой-либо город или штат не предпримет мер для защиты жителей и их имущества, президент США пообещал решить проблему самостоятельно, развернув Вооружённые силы.