СМИ: Трампа спрятали в бункере из-за протестов у Белого дома
Агенты Секретной службы отвели президента США Дональда Трампа в подземный бункер во время протестов у Белого дома вечером 29 мая. Об этом сообщило издание The New York Times.
Что именно побудило спецслужбы поступить таким образом, непонятно. Известно, что бункер ранее использовался во время террористических атак и что у сотрудников охраны есть распоряжения на случай, когда здание Белого дома находится под угрозой, пишет «Свободная пресса».
Более чем в 15 городах США, в том числе в Вашингтоне, несколько дней идут массовые протесты в связи с жестоким задержанием афроамериканца Джорджа Флойда, которому белый полицейский наступил на шею. Мужчина умер от асфиксии в реанимации, полицейских уволили только после начала протестов. В Миннеаполисе, где произошла трагедия, толпа устроила поджоги. Полиции пришлось применить резиновые пули. Кроме того, от действий стражей порядка пострадали журналисты.
В Вашингтоне протестующие пытались прорваться к Белому дому, бросали бутылки и кирпичи, а потом отправились бить витрины и жечь урны.
Как передаёт РИА ФАН со ссылкой на американские СМИ, Трампу пришлось провести в бункере около часа. Президент и его семья были потрясены.
Накануне Трамп объявил, что власти США намерены признать движение «Антифа» террористической организацией, отмечает RT.
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