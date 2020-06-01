СМИ: Трампа спрятали в бункере из-за протестов у Белого дома

Что именно побудило спецслужбы поступить таким образом, непонятно. Известно, что бункер ранее использовался во время террористических атак и что у сотрудников охраны есть распоряжения на случай, когда здание Белого дома находится под угрозой, пишет «Свободная пресса».

Более чем в 15 городах США, в том числе в Вашингтоне, несколько дней идут массовые протесты в связи с жестоким задержанием афроамериканца Джорджа Флойда, которому белый полицейский наступил на шею. Мужчина умер от асфиксии в реанимации, полицейских уволили только после начала протестов. В Миннеаполисе, где произошла трагедия, толпа устроила поджоги. Полиции пришлось применить резиновые пули. Кроме того, от действий стражей порядка пострадали журналисты.

В Вашингтоне протестующие пытались прорваться к Белому дому, бросали бутылки и кирпичи, а потом отправились бить витрины и жечь урны.

Как передаёт РИА ФАН со ссылкой на американские СМИ, Трампу пришлось провести в бункере около часа. Президент и его семья были потрясены.

Накануне Трамп объявил, что власти США намерены признать движение «Антифа» террористической организацией, отмечает RT.

