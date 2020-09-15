Новости за ночь: Тихановская назвала уход Лукашенко «вопросом времени»
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что мирных протестов будет вполне достаточно для смены власти в стране.
В своей колонке для американского издания The Washington Post она написала, что белорусы как нация «прошли точку невозврата», и у действующего главы государства Александра Лукашенко нет будущего как у лидера страны.
«Его (Лукашенко – прим. НСН) уход из власти - лишь вопрос времени», - считает Тихановская.
Как сообщает РЕН ТВ, Тихановская обозначила следующие шаги протестующих. В их числе продолжение массовых демонстраций, бойкот госаппарата, широкое использование соцсетей и игнорирование государственных СМИ.
В понедельник, 14 сентября, Лукашенко встретился в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным. Тихановская по этому поводу заявила, что их договорённости не получат «законной силы» и будут пересмотрены новой властью, передаёт RT.
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