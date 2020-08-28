Новости за ночь: Шушкевич выступил за лишение русского языка статуса государственного

Единственным государственным языком в Белоруссии должен быть белорусский, потому что «у него больше нет родины», заявил бывший глава Верховного совета республики Станислав Шушкевич в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».

Политик полагает, что переход на белорусский как государственный язык будет долгим и сложным.

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При этом Шушкевич подчеркнул, что между Белоруссией и Россией никакого противостояния нет, как не и угрозы русскому языку. «У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами», - приводит его слова «Газета.ру».

В Белоруссии два государственных языка – русский и белорусский. Русский язык получил статус второго государственного в 1995 году.

На фоне протестов против результатов выборов в августе 2020 года действий президент Александр Лукашенко заявил о якобы имеющемся у оппозиции плане «ползучего уничтожения русского языка», пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Русский ЯзыкБелоруссияСтанислав Шушкевич
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