Новости за ночь: Шушкевич выступил за лишение русского языка статуса государственного
Единственным государственным языком в Белоруссии должен быть белорусский, потому что «у него больше нет родины», заявил бывший глава Верховного совета республики Станислав Шушкевич в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».
Политик полагает, что переход на белорусский как государственный язык будет долгим и сложным.
При этом Шушкевич подчеркнул, что между Белоруссией и Россией никакого противостояния нет, как не и угрозы русскому языку. «У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами», - приводит его слова «Газета.ру».
В Белоруссии два государственных языка – русский и белорусский. Русский язык получил статус второго государственного в 1995 году.
На фоне протестов против результатов выборов в августе 2020 года действий президент Александр Лукашенко заявил о якобы имеющемся у оппозиции плане «ползучего уничтожения русского языка», пишет РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru