Новости за ночь: Шушкевич выступил за лишение русского языка статуса государственного

При этом Шушкевич подчеркнул, что между Белоруссией и Россией никакого противостояния нет, как не и угрозы русскому языку. «У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами», - приводит его слова «Газета.ру».

В Белоруссии два государственных языка – русский и белорусский. Русский язык получил статус второго государственного в 1995 году.

На фоне протестов против результатов выборов в августе 2020 года действий президент Александр Лукашенко заявил о якобы имеющемся у оппозиции плане «ползучего уничтожения русского языка», пишет РИА ФАН.

