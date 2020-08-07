Новости за ночь: Россия обозначила условия ядерной атаки

Генштаб ВС России уточнил, при каких условиях российская сторона будет готова применить ядерное оружие. Первой и основной причиной такого удара может стать любая ракетная атака по своей территории.

Об этом говориться в статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» газеты «Красная звезда». Отметим, что материал является расширенным комментарием по одноименному документу, который был продекларирован впервые 2 июня текущего года.

При этом отмечается, что РФ должна получить достоверную информацию о старте баллистических ракет, которые направлены на территорию России или же ее союзников. Факт старта отслеживают и фиксируют системы предупреждения о ракетном нападении. Однако, в связи с невозможность оперативно уточнить тип оснащения ракеты – ядерная или неядерная, то любая приближающаяся ракета будет расцениваться как потенциальная угроза ядерного характера.