Новости за ночь: Россия обозначила условия ядерной атаки
Генштаб ВС России уточнил, при каких условиях российская сторона будет готова применить ядерное оружие. Первой и основной причиной такого удара может стать любая ракетная атака по своей территории.
Об этом говориться в статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» газеты «Красная звезда». Отметим, что материал является расширенным комментарием по одноименному документу, который был продекларирован впервые 2 июня текущего года.
При этом отмечается, что РФ должна получить достоверную информацию о старте баллистических ракет, которые направлены на территорию России или же ее союзников. Факт старта отслеживают и фиксируют системы предупреждения о ракетном нападении. Однако, в связи с невозможность оперативно уточнить тип оснащения ракеты – ядерная или неядерная, то любая приближающаяся ракета будет расцениваться как потенциальная угроза ядерного характера.
Авторы материала подчеркнули, что РФ обозначила «красные линии», за которые другим не следует переступать. В противном случае ответ будет сокрушительным.
В статье также говориться о влиянии на мир прекращения действия договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Не продление этого документа поставит планету на грань ядерной катастрофы.
Ранее в эфире НСН политолог Андрей Суздальцев высказал предположение, что решение о продлении двустороннего договора между РФ и США о сокращении ядерных арсеналов (СНВ-3) могут принять до октября.
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