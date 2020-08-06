Новости за ночь: Российское посольство ответило на доклад Госдепа о пропаганде

Среди «официальных представителей коммуникации» американское ведомство упоминает лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а также частную радиостанцию «Говорит Москва», что, по мнению российских дипломатов, «абсурдно» и вся конструкция напоминает «карточный домик».

Ко всему прочему посольство РФ предупредило как российские, так и средства массовой информации иных стран о последствиях критического тона в адрес США на своих страницах и в эфирах.

«Российским и иностранным СМИ, осмеливающимся критиковать США, следует иметь в виду, что они могут и почти наверняка станут предметом тщательного изучения. Их ресурсы в американских соцсетях рискуют быть в итоге заблокированными без объяснения причин», - обозначила российская дипмиссия.

Напомним, в среду был распространен доклад Госдепартамента США об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды». В частности документ говорит о том, что Россия является ведущей угрозой в аспекте распространения дезинформации и пропаганды, путем задействования официальных правительственных каналов, государственных СМИ и соцсетей. Ответственными за все действия подобного характера – власти РФ, которые используют подход в качестве оружия.

Россия же и ранее отвергала выпады западных стран о распространении дезинформации.

Ранее НСН сообщала, что США объявили о награде за предоставление информации о лицах, вмешивающихся в президентские выборы.

