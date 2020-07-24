Россия и США проконсультируют друг друга по безопасности в космосе

При этом, в делегацию США войдут представители минобороны, министерства энергетики, Совета по национальной безопасности и госдепартамента. Заседание состоится перед намеченными на 28-30 июля консультациями США и РФ по контролю над вооружениями.

Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич заявил НСН, что выход США из Договора по открытому небу говорит о взаимной потере доверия между США и Россией.

