Россия и США проконсультируют друг друга по безопасности в космосе

Россия и США проведут совместные консультации по безопасности в космосе 27 июля в Вене. Об этом сообщил американский госдеп, пишут РИА «Новости».

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При этом, в делегацию США войдут представители минобороны, министерства энергетики, Совета по национальной безопасности и госдепартамента. Заседание состоится перед намеченными на 28-30 июля консультациями США и РФ по контролю над вооружениями.

Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич заявил НСН, что выход США из Договора по открытому небу говорит о взаимной потере доверия между США и Россией.

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