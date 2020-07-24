Россия и США проконсультируют друг друга по безопасности в космосе
Россия и США проведут совместные консультации по безопасности в космосе 27 июля в Вене. Об этом сообщил американский госдеп, пишут РИА «Новости».
При этом, в делегацию США войдут представители минобороны, министерства энергетики, Совета по национальной безопасности и госдепартамента. Заседание состоится перед намеченными на 28-30 июля консультациями США и РФ по контролю над вооружениями.
Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич заявил НСН, что выход США из Договора по открытому небу говорит о взаимной потере доверия между США и Россией.
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