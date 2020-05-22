«Не катастрофа!» Американист о выходе США из договора по открытому небу

«Раз Трамп объявил, что США выходят из соглашения, значит выходят. Это все-таки президент страны, он официально об этом заявил, так что здесь ни о каком блефе не может быть и речи. Но он добавил, что они еще и могут вернуться, так что некая интрига есть. Пока что наш МИД никакого официального уведомления об этом не получал. А что касается последствий этого дела - понимаете, договор был подписал в 1992 году. До этого как-то жили без этого договора. Его подписали тогда, кажется 23 страны. Это не российско-американское соглашение, а многостороннее. Вот как все это будет потом действовать, имея в виду то, что членами этого договора остаются многие страны НАТО, это вопрос. Но это не единственная система контроля, так что катастрофы не будет. Катастрофа в другом - разваливается многостороннее соглашение, а на смену ему ничего нового не приходит - вот на что все обращают внимание. Договор был принят с целью повысить уровень доверия. Ясно, что в отсутствие договора доверия будет еще меньше», - отметил он.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что выход США из данного соглашения нанесет удар по системе военной безопасности Европы. При этом он отметил, что Москва не получала официальных уведомлений от Вашингтона о выходе из договора.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (OБCE). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью.